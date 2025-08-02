Gana'dan Filistin'e insani yardım

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, yardımı insani dayanışma ve Filistin halkıyla süregelen dostane ilişkilere dayandırdıklarını söyledi. Mahama, Gazze’den gelen acı görüntülerin kendilerini derinden etkilediğini belirterek, hükümet olarak Filistin halkına 40 ton yerli üretim kakao ürünü yardımı yaptıklarını dile getirdi.

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, yardım edilen kakao ürünlerinin Gana’nın doğal zenginliklerini yansıttığını ve özellikle yetersiz beslenen anne ile çocuklar için önemli bir besin kaynağı olduğunu belirtti.

Filistin’in Akra Büyükelçisi Abdulfettah Ahmed Halil es-Sattari ise, Gana’dan gelen bu yardımın Gazze halkı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.