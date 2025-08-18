Bölge dışı aktörlerin Güney Kafkasya’ya müdahalesine karşı dikkatliyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal etme ve halkı zorla göç ettirme kararına değinen Bekayi, bu adımın uluslararası toplum tarafından tepkiyle karşılandığını ancak ABD desteği ve cezasızlık güvencesi nedeniyle bu suçların hâlen devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz cumartesi günü İsrail’in Yemen’de bazı bölgeleri hedef alan saldırıları da kınanayan Bekayi, saldırıların özellikle sivil altyapıya yönelik olmasının savaş suçu olarak değerlendirildiği ve Yemen’in toprak bütünlüğü ile egemenliğini ihlal eden bu tekrar eden saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İranlı diplomat, Güney Kafkasya bölgesinde bölge dışı aktörlerin müdahalesi veya varlığının bölgenin barış, istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi için sürekli dikkat ettiklerini açıkladı. Sözcü, İran’ın bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip ettiğini ve gerekirse bölge ülkelerine endişelerini ileteceğini belirtti.

Bekayi, Ermenistan ile yapılan görüşmelerde şunları dile getirdi:

• Bölge dışı aktörlerin müdahalesine karşı duyarlılık açıkça ifade edildi ve Ermenistan tarafının açıklamaları dinlendi.

• ABD şirketleri ile yapılacak işbirliklerinin Ermenistan yasalarına uygun bir şekilde kayıtlı olacağına dair güvence alındı.

• Ulaşım ve iletişim yollarında herhangi bir engelin, uluslararası tanınan sınırlar ve Ermenistan’ın egemenliği ile çelişmeyecek şekilde olması gerektiği, bölgenin jeopolitik yapısının değişmemesi gerektiği vurgulandı.

• Durum dikkatle izleniyor; gerekirse bölge ülkelerine endişeler iletilecek.

“ABD Güven Kazanmak İçin Çok Çaba Sarf Etmeli”

Bekayi, ABD’nin Ukrayna konusundaki girişimlerinin güven sağlamak için ciddi çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Yetkili "Ukrayna'daki savaş ve çatışmayı sona erdirmek için her türlü girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çatışmaların en başından beri, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyledik ve yıllar içinde tarafları bu yönde hareket etmeye teşvik ettik." açıklamasını ayptı.

“Avrupa Ülkelerinin İran’daki Büyükelçilikleri Kapanmadı”

• Sözcü, bazı büyükelçiliklerin İsrail’in saldırıları sırasında bazı faaliyetlerini azalttığını veya konsolosluk hizmetlerini sınırladığını, ancak bunun büyükelçiliklerin kapatıldığı anlamına gelmediğini vurguladı.

• İsimleri geçen (Almanya,Fransa, İngiltere) üç büyükelçilik hâlen açık ve aktif durumda. Bazı büyükelçilikler ise konsolosluk alanında bazı düzenlemeler yapıyor, bu nedenle iddialar doğru değil.

• İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ilişkilerinde bazı değişiklikler olsa da, temaslar sürüyor.

İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Acil Toplantısı Haftaya Cidde’de

Bekayi son iki-üç hafta içinde Gazze’deki son soykırım durumunu görüşmek üzere İslam ülkeleri dışişleri bakanlarının acil toplantısı için girişimlerin başlatıldığını ve bu talebin kabul edildiğini açıkladı. Toplantı haftaya Cidde’de yapılacak.

“Bölge Ülkeleri Daha Önce Hiç Olmadığı Kadar Uyanık Olmalı”

Sözcü, Siyonist rejim Başbakanı’nın “Büyük İsrail” fikrini gerçekleştirme hedefini açıkladığını belirterek, bunun bölgedeki İslam topraklarının önemli bir kısmını kapsadığını ifade etti.

İranlı yetkili “Bu açıklamalar, İsrail’in yayılmacılık konusunda sınır tanımadığını gösteriyor. “İbrahim Planı” ile barışçıl bir birlikte yaşam beklentisi olmasına rağmen, bu düşünce yanlış çıkmıştır.” diye kaydetti.

Bu açıklamaların bölge ülkelerini daha dikkatli olmaya yönlendirdiğini belirten Bekayi İsrail’in yayılmacılığı kontrol altına alınmazsa, bölgenin sonsuz savaşlarla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

“ABD ve NATO’nun Bölgedeki Askeri Varlığı Güvenlik Sağlamıyor”

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bölgedeki yabancı ve bölge dışı güçlerin, özellikle Kafkasya ve İran çevresindeki diğer bölgelerde, istikrar ve güvenlik için zararlı olduğunu vurguladı.

Bekayi ABD ve NATO’nun bölgedeki askeri varlığının istikrar bozucu olduğu ve güvenlik sağlamadığı belirtti.

İranlı sözcü kendi sınırlarını korumada gereken her türlü önlemi alacaklarını ifade etti.

"Nükleer Programın Barışçıl Doğasına Güven Vermek İçin Adımlar Atmaya Hazırız"

Bekayi, yaptırımların kaldırılması şartıyla İran’ın barışçıl nükleer programına dair güvence vermek için gönüllü adımlar atabileceğini belirtti.

Avrupa Üçlüsü “Tetik Mekanizması” Hakkına Sahip Değil

Bekayi, Avrupa’nın tetik mekanizması girişimini hukuksuz ve mantıksız olarak nitelendirdi.

Sözcü “Üç Avrupa ülkesi, nükleer anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmemiş ve ABD ile İsrail’in saldırılarını kınamamıştır. Bu durum, söz konusu ülkelerin nükleer müzakerelerde yapıcı olmayan rolünü sürdürme çabası olarak görülüyor.” şeklinde konuştu.

Bekayi sözlerini şöyle sürsürdü:

"Geçtiğimiz hafta ajans yetkililerinin İran ziyareti, İsrail ve ABD’nin nükleer tesislere yönelik müdahaleleri sonrası işbirliği yöntemlerini görüşmek amacıyla gerçekleştirildi.

Görüşmelerin devam etmesi planlanıyor ve bir sonraki turun önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor."

İran’a Yönelik Suçlamalar Siyasi ve Baskı Amaçlıdır

Bekayi, ABD’nin insan hakları raporuna ve İran’a yönelik suçlamalara ilişkin şunları söyledi:

Bu raporlar, istenmeyen gördükleri ülkelere baskı uygulamak ve ABD ile iyi ilişkisi olan ülkelerle ilişkileri düzenlemek için kullanılan siyasi araçlardır.

Örneğin, bu yılki İsrail raporunun geçen yıla göre yüzde 91 azalmış olması, bu raporların siyasi ve geçersiz olduğunu anlamak için anlamlıdır.

İran’a yöneltilen suçlamalar siyasi bir bakışla ve baskı amacıyla hazırlanmıştır ve biz bunu reddediyoruz.

Bekayi, dünya kamuoyuna şunu fark ettirmek gerektiğini vurguladı:

Amerikan bakış açısına göre insan hakları sadece dış politikayı ilerletmek için bir araçtır ve gerçek anlamda insan haklarına inanılmamaktadır. Aksi takdirde, raporun tamamı soykırım işleyen İsrail rejimine odaklanırdı.

“Afgan Ziyaretçilere Karşı Engelleme Yok”

İranlı diplomat şu açıklamalarda bulundu:

“Bu yıl Erbain için İran üzerinden gelen Afgan ziyaretçi sayısı geçen yıla göre azalmıştır, ancak hiç ziyaretçi gitmediği iddiası doğru değildir. Önümüzdeki yıl sorunların çözümü için çalışmalar yapılacaktır. Gerçek şu ki ziyaretin hedefi Irak’tır ve İran üzerinden geçebilecek kişiler yalnızca Irak vizesi almış olanlardır.”



