İngiltere'den Netanyahu'nun Gazze planına tepki

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail’in Gazze Şehri’nin tümünü işgal planını “yanlış” olarak nitelendirdi ve geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Starmer, “Bu adım çatışmayı sona erdirmeye ya da esirlerin serbest bırakılmasına yardımcı olmayacak, yalnızca daha fazla kan dökülmesine yol açacak” dedi.

İsrail rejiminin güvenlik kabinesi Perşembe günkü toplasında Gazze Şeridi'ndeki işgalin genişletilmesini kararlaştırmıştı.

Londra yönetimi son haftalarda İsrail’e savaşın tırmandırılmaması yönünde daha sert mesajlar veriyor. Starmer, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkese yanaşmaması halinde Eylül ayında Filistin devletini resmen tanıyacaklarını söylemişti.