İran’dan Güney Kafkasya’da bölgesel güvenlik uyarısı

İran Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Mehdi Senayi, sosyal medya hesabı üzerinden 'Güney Kafkasya’da bölgesel güvenlik' uyarısında bulundu.

Senayi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran, komşuları arasındaki barışı memnuniyetle karşıladığını ve ulaşım yollarının açılmasına da karşı olmadığını açıkladı. Ancak Tahran, bölge dışı güçler ile uluslararası örgütlerin Güney Kafkasya’nın güvenlik ve jeopolitik dengelerine dahil edilmesine hassasiyet gösteriyor ve bu durumun gerilimi artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor."