Erakçi: Zengezur meselesinde koridor tartışması gündemden kalktı

Basın mensuplarına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün Azerbaycan ve Ermenistan barışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erakçi açıklamasında “Yarın Ermenistan Dışişleri Bakanı beni telefonla arayacak. Sayın Paşinyan da arayacak. Salı günü ise bu ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahran’a gelecek. Zengezur konusundaki tutumumuz tamamen açıktır. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki her türlü barışı memnuniyetle karşılıyoruz ve daha önce de barışa ulaşmak için rol oynamaya hazır olduğumuzu açıklamıştık. Biz, her ülkenin kendi toprağı üzerindeki tam egemenliğinin korunmasını istiyoruz ve bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü ve uluslararası sınırlarını savunuyor, herhangi bir değişikliği kabul etmiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan’ın ortak bildirisinde, bölge ülkelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmiş, her türlü sınır değişikliğine karşı çıkılmıştır ki bu da ülkemizin tutumuyla uyumludur.” ifadelerini kullandı.

Bakan Erakçi sözlerini şöyle tamamladı:

“Koridor konusu gündemden çıktı ve mesele, Ermenistan’ın egemenliği ve yargı yetkisi altında, kendi topraklarında inşa edilecek bir transit yol meselesine dönüştü. Bu işi, Ermenistan’da kayıtlı bir Amerikan-Ermeni şirketi yapacak. Biz, bölgeye herhangi bir şekilde yabancı bir varlığın gelmesinin, bölge barışı açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirttik. Bu tutumumuzu her iki ülkeye de bildirdik. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Şimdiye kadar temel tutumlarımız gözetildi, ancak söz konusu Amerikan şirketinin muhtemel varlığı endişe vericidir ve bu konuda istişarelerimizi sürdürüyoruz.”