Pezeşkiyan ''Zengezur Koridoru'' hakkında konuştu

Bugün Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basın mensuplarına konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Zengezur Koridoru hakkında değerlendirmede bulundu.

Pezeşkiyan, ''Dr. Erakçi son günlerde bu konuyla ilgili bir rapor sundu ve kendileri konuyu takip edecek. Elbette bu koridor haberlerde abartıldığı gibi değil ve İran İslam Cumhuriyeti'nin talepleri karşılanmıştır. Tek endişemiz bir Amerikan şirketin bu yolu inşa etmesidir.'' dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Beyaz Saray'da Trump'ın ev sahipliğinde barış deklarasyonuna imza attı. Anlaşma ile kurulacak Zengezur Koridoru'nun işletmesi 99 yıllığına ABD'ye devredildi.