Laricani, Irak ve Lübnan ziyaretinin amaçlarını açıkladı

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada bu ziyaretin amaçlarını anlattı.

Bu ziyaretin iki bölümden oluştuğunu belirten Ali Laricani, “İlk durak Irak olacak; Irak, dost ve komşu ülkemizdir ve bu ülke ile yüksek düzeyde ticari ilişkilerimiz var” dedi.

Laricani sözlerine, “İki millet arasındaki işbirliği çok iyi bir seviyede; bunun bir örneği de Erbain’dir. Erbain konusunda ziyaretçiler için çok iyi işbirliği sağladıkları için bu ülkenin hükümetine şimdiden teşekkür ediyoruz” ifadesini ekledi.

Laricani ayrıca, “Irak ile üzerinde çalıştığımız bir güvenlik anlaşmamız var ve bu çok önemli bir noktadır. İran’ın komşularıyla ilişkilerdeki bakış açısı ve tarzı şudur: İranlıların güvenliği bizim için temel noktadır, ama aynı zamanda komşularımızın güvenliğine de önem veririz. Bazı ülkeler gibi sadece kendi güvenliklerini düşünüp bölgedeki diğer milletleri ezmiyoruz. Bu, bir davranış biçimidir ve bu ziyarette bu anlaşma imzalanacaktır” ifadelerinde bulundu.

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri bu ziyaretin ikinci durağının Lübnan olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Lübnan, bölgede ve Batı Asya’da çok önemli ve etkili ülkelerden biridir. Biz uzun zamandır Lübnan devleti ve halkıyla ilişkiler içindeyiz. İran’da etkin ve etkili olmuş birçok âlim Lübnan’dan gelmiştir. Dolayısıyla İran ile Lübnan arasında ortak bir medeniyet kökü vardır. Bu nedenle Lübnan devleti ve halkıyla iş birliğimiz köklü ve kapsamlıdır. Bölgede meydana gelen birçok konuda karşılıklı istişarelerde bulunuyoruz. Bu yüzden, şu anki özel koşullarda da bu ülkenin yetkilileri ve etkili isimleriyle görüşmeler yapacağız.”

Laricani, “Lübnan’a mesaj da götürüyor musunuz?” sorusuna, “İleteceğimiz bazı mesajlar var. Lübnan’a yönelik tutumumuz zaten önceden de bellidir. Bizim görüşümüz, Lübnan’da ulusal birliğin korunmasının önemli olduğudur. Lübnan’ın bağımsızlığı her zaman bizim için önemlidir ve buna destek olacağız. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması da önemli konulardan biridir” şeklinde yanıt verdi.

Laricani, “Savaş koşullarında Lübnan’a gidiyorsunuz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Lübnan, bu tür meselelerde uzun bir geçmişe sahiptir. Son zamanda da Siyonist rejimle yoğun çatışmalar yaşamıştır, tıpkı bizim de yaşadığımız gibi. Dolayısıyla bu tür görüşmeler, bölgedeki istikrarın sağlanması için her zaman etkili olabilir.”