Bağdat’tan ABD'nin İran-Irak anlaşmasına yönelik açıklamalarına yanıt

Irak’ın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün açıklamalarına yanıt vererek Irak’ın tamamen bağımsız bir ülke olduğunu vurguladı.

Büyükelçilik, bir ABD yetkilisinin Irak ile İran arasında imzalanan güvenlik mutabakatı hakkındaki sözlerine karşılık, Irak’ın kendi anayasası ve yasaları çerçevesinde anlaşmalar ve mutabakat zaptı imzalama hakkına sahip olduğunu ve hiçbir ülkenin politikalarına tabi olmadığını belirtti.

El Cezire’ye göre, Büyükelçilik, İran ile yapılan güvenlik anlaşmasının sınırların korunması ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen ikili işbirliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu arada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Iraklı yetkililerle görüşmesinin ardından, güvenlik mutabakatının iki ülkenin güvenliğini bozmak isteyenlere fırsat vermemek amacıyla imzalandığını söyledi.