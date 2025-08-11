Erakçi, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan ile telefonda neler görüştü?

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Görüşmede iki bakan, 8 Ağustos’ta ABD’nin başkenti Washington’da yapılan müzakerelerin sonuçları ve iki ülke arasında gelecekte yapılacak istişare görüşmeleri ele aldı.

Mirzoyan, Ermenistan hükümeti tarafından daha önce defalarca duyurulduğu ve Washington Deklarasyonu'nda da yansıtıldığı üzere, ABD'nin işbirliği ile Ermenistan topraklarında inşa edilecek iletişim kanallarının ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde işleyeceğini vurguladı.

Mirzoyan ayrıca Erakçi'ye Washington anlaşmasına yönelik ilkeli tutumundan dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Beyaz Saray'da Trump'ın ev sahipliğinde barış deklarasyonuna imza attı. Anlaşma ile kurulacak Zengezur Koridoru'nun işletmesi 99 yıllığına ABD'ye devredildi.