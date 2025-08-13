Erakçi'den yaptırım altındaki ülkelere güç birliği çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran'a yönelik yaptırımlara ilişkin olarak sosyal medya hesabı X'ten şöyle bir paylaşımda bulundu:

"Batılı rejimler, yaptırımların savaşın kansız bir alternatifi olduğunu her zaman iddia etmişlerdir.

Peki gerçek nedir?

Saygın tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan yeni bir araştırma, özellikle ABD tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımların, savaş kadar ölümcül olabileceğini göstermektedir.

1970’lerden bu yana, her yıl 500 binden fazla insan yaptırımlar nedeniyle hayatını kaybetmiştir; kurbanların büyük çoğunluğu çocuklar ve yaşlılardır.

Artık ABD ve müttefikleri tarafından uygulanan bu insanlık dışı yaptırımların, insanlığa karşı suç olarak tanınmasının vakti gelmiştir.

Yaptırım altındaki ülkeler, bu organize zulme karşı koordineli, birleşik ve toplu bir şekilde karşılık vermelidir."



