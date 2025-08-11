Terörle mücadele konusunda Irak ile işbirliği artacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülkenin ortak sınırlarının güvenliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Basın mensuplarına konuşna Laricani, ''İki önemli ülke İran ve Irak bazı terör örgütlerinin yasa dışı davranışlarını durdurma konusunda kararlıdır. Bu çalışma sonucu tüm bölge istikrara kavuşabilir. Bu konunun her iki ülke ve bölge için önemli olduğuna inanıyorum.'' dedi.

Laricani'nin Bağdat ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Araci ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud el-Meşhedani ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.