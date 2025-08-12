Pakistan güvenlik güçlerine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Washuk ilçesinde güvenlik güçleri konvoyu terörist unsurlar tarafından hedef alındı.

Olayda 9 asker hayatını kaybetti, 6 kişi de ağır yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Pakistan ordusu, Belucistan'ın Sambaza bölgesinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan operasyonlarda öldürülen terörist sayısı 50'ye yükseldi.

Zengin doğal kaynaklarıyla tanınan Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi bir artış yaşandı ve yüzlerce kişi hayatını kaybetti.