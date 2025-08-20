İran ve Pakistan arasında işbirliğine ilişkin 2 mutabakat zaptı imzalandı

İran Tarım Bakanı ve Pakistan Gıda Güvenliği ve Ulusal Araştırmalar Bakanı tarafından iki ülke arasında tarım alanında işbirliğini kapsayan iki mutabakat zaptı imzalandı.

İran Tarım Bakanı Ghulamreza Nuri Ghezeljeh, bu belgelerin imza töreninde yaptığı konuşmada, “İki işbirliği belgesinin imzalanması, Pakistan heyetinin üç günlük ziyaretinin bir özetidir ve iki taraf arasında yapılan ortak toplantıların sonucudur. Bu toplantıların sonuçları, iki ülke arasında ilk Ortak Tarım Komitesi’nin kurulmasını içeren bir belge ile bitki sağlığı ve karantina alanındaki iş birliğini kapsayan bir belge olarak düzenlendi” dedi.

Bakan Nuri Ghezeljeh, İran ve Pakistan’ın gıda güvenliği alanında birbirini tamamlayabileceğine işaret ederek, “Son günlerde, Cumhurbaşkanımızın Pakistan’a yaptığı ziyarete ilişkin tarım, gıda güvenliği ve tarımsal ticaret konularını ciddi şekilde ele aldık ve bu görüşmelerin sonucunda gerekli belgeler değiş tokuş edildi. Böylece bazı tarım ve gıda ürünlerinin ihracatına ilişkin mevcut engeller ortadan kaldırılmış oldu” ifadesini kullandı.

Nuri Ghezeljeh, “Bu girişimlerin sonucunda, İran ve Pakistan arasındaki gıda ve temel ihtiyaç maddeleri ticareti, mevcut 1,3 milyar dolardan önümüzdeki iki yıl içinde 3 milyar dolara çıkacaktır” diye kaydetti.

Törende konuşan Pakistan Gıda Güvenliği ve Ulusal Araştırmalar Bakanı Rana Tanveer Hüseyin ise, “İran Cumhurbaşkanı’nın Pakistan’a yaptığı ziyaret, iki dost ve kardeş ülke arasında uzun geçmişe sahip kültürel ve tarihsel bağları olan ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını oluşturdu” dedi.

Rana Tanveer Hüseyin, “Bu ziyaret sırasında ilk mutabakat ve görüşmeler gerçekleştirildi ve Başbakan bana, Dr. Pezeşkiyan’ın ziyareti sırasında yapılan mutabakatlarla ilgili konuları takip etmem talimatını verdi” ifadelerinde bulundu.

Pakistan Gıda Güvenliği ve Ulusal Araştırmalar Bakanı, bu ziyarette İran Tarım Bakanı ile yapılan görüşmelerin yanı sıra teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirildiğini belirterek, “Teknik toplantılar sonucunda iki belge hazırlandı. Bunlardan biri iki ülke arasındaki tarımsal iş birliğinin genel çerçevesini, diğeri ise teknik toplantılarda uzmanlar tarafından yapılan görüşmelerin sonuçlarını kapsıyor ve tarımın teknik alanlarında iş birliği konusunda anlaşmaya varıldı.” dedi.

Rana Tanveer Hüseyin, “İran sadece bir dost ülke değil, aynı zamanda bizim için bir kardeş ülke olarak kabul edilmektedir. Tarım ve tarım ürünleri alanında her türlü işbirliğine hazırız ve her iki tarafın tarım ve gıda ürünleri ihtiyaçlarının, birbirimizin üretim ve kapasitesine dayanarak karşılanmasını hedefliyoruz” ifadesini kullandı.