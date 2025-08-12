Putin-Trump zirvesi öncesi BRICS güçleniyor

Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nin Rusya ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi’nin emekli profesörü Dr. Anuradha Chenoy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin sonuçlarını Küresel Güney liderleriyle paylaşma kararının, BRICS’in rolünü öne çıkardığını belirtti.

Dr. Chenoy’a göre BRICS, “uluslararası ilişkilerde Küresel Çoğunluğun sesini duyurmayı sağlayan” ve Küresel Güney’in ekonomik kalkınmasını korumaya yardımcı olan “ana forum” haline geldi.

Anuradha Chenoy, "ABD baskısına karşılık olarak, ‘çok kutupluluğu korumanın ana forumu’ olan BRICS’in kendini güçlendirmekten başka seçeneği yok." dedi.

Sputnik'e göre BRICS üyelerinin Ukrayna çatışmasında Rusya’nın 'tavrını' anldığını kaydeden Hint uzman, “BRICS üyeleri Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olması gerektiği konusunda hemfikirler ve kolektif Batı’nın tekrar Rusya’yı bir vekalet savaşıyla yok etmeye çalışacağı bir ara dönem yerine kalıcı barışı savunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

