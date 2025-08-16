Kremlin Sözcüsü: Putin-Trump görüşmesi yapıcı geçti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesini olumlu nitelendirerek, “Bu toplantı, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için seçenekler arayışında güvenle ilerlememize imkân sağlayan bir görüştür” dedi.

Peskov, Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinin ardından neden gazetecilerin sorularına yanıt vermedikleri ve yalnızca ortak bir sonuç bildirisi yayımlamakla yetindikleri yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi: “Her iki taraf da kapsamlı ve eksiksiz açıklamalarda bulundu, bu nedenle ilave soru-cevaplara gerek kalmadı.”

Kremlin Sözcüsü, müzakerelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini vurgulayarak, iki tarafın görüşmeleri sürdürme konusundaki isteklerini dile getirdiğini ve varılan anlaşmaların Rusya ile ABD arasındaki gelecekteki işbirliği için bir temel oluşturduğunu kaydetti.