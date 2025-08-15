Trump, Rusya'yı tehdit edip Putin'le görüşmeye gitti

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ABD’nin Alaska eyaletinde bir araya gelecek.

Trump zirve için Alaska’ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD başkanı ‘savaşı durdurma yönünde irade göstermemesi halinde Rusya’ya yaptırım tehdidi’ni yineledi: “Evet (Rusya için) ekonomik olarak çok ağır sonuçları olacak.”

Trump, Ukrayna’ya güvenlik garantileri verip vermeyecekleri sorusunaysa şöyle yanıt verdi: “Evet bu olabilir. Avrupa Birliği ve diğer bazı ülkelerle birlikte verebiliriz. Ancak bu tabi ki NATO formatında olmaz.”

‘Toprak değişimi de masada ama kararı Ukrayna’nın vermesi gerekiyor‘

ABD başkanı, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında ‘toprak değişimi’ konusunun da masada olacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Toprak değişimi konusunda kararı Ukrayna’nın vermesi gerekiyor, bence doğru kararı vereceklerdir. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim. Onları masaya oturtmak için buradayım. İki taraf bu konuda görüşmeler yapacak.”

Trump, Rusya’nın dün Ukrayna’ya yönelik düzenlediği belirtilen dron saldırılarına ilişkinse şöyle konuştu: “Ruslar bu şekilde pazarlık yapmaya çalışıyor. O (Putin) bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Bunun daha iyi bir anlaşma yapmasına yardımcı olacağını düşünüyor ama aslında bu ona zarar veriyor.”

