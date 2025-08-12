Nijerya'yı sel vurdu: 8 ölü

Ebonyi Eyaleti İnsan Kaynakları Geliştirme Komiseri Ann Aligwe, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Afikpo bölgesinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldiğini belirtti.

Aligwe, seller nedeniyle aralarında 3 çocuğun bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Seller nedeniyle 800 hektardan fazla tarım arazisinin sular altına kaldığını aktaran Aligwe, 3 bin hanenin etkilendiğini ve halk arasında büyük bir yerinden edilme krizinin yaşandığını ifade etti.

Aligwe, acil durum müdahale ekibinin bölgeye gönderildiğini belirterek, eyalet hükümetinin afet mağdurlarının zararlarını hafifletmek için yardım malzemeleri sağladığını da sözlerine ekledi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel farklılık gösteriyor.

Hükümet, bu yıl ülkede meydana gelen sel felaketlerinden 140 bin 228 kişinin etkilendiği, 49 bin 205 kişinin ise yerinden olduğunu açıklamıştı.