Nijerya'da camiye silahlı saldırı!

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde sabah namazı sırasında bir cami kan gölüne döndü. Wurno bölgesine bağlı Marnona köyünde bir grup silahlı haydut, ibadet halindeki cemaate saldırdı. Baskında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırganlar Sabah namazı esnasında camiye girerek gelişigüzel ateş açtı. O anlarda camide bulunan cemaat büyük panik yaşadı. Köyün dört bir yanına yayılan silah sesleri, birçok kişinin evlerinden kaçmasına neden oldu.

Köy halkı, saldırganların sofistike silahlarla donanmış olduğunu belirtti. Henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı kişiler, saldırının ardından camideki bazı kişileri zorla alıkoyarak bölgeden uzaklaştı.