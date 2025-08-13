  1. Dünya
Güney Sudan'dan "Filistinli yerleşimci" iddiasına yalanlama

Güney Sudan, Gazze'deki Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesi için Tel Aviv ile görüşmeler yürüttüğü yönündeki İsrail basınında yer alan haberleri yalanladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın "Gazze'deki Filistin vatandaşlarının Güney Sudan'a yerleştirilmesi konusunda Tel Aviv ile görüşmeler yürüttüğünü iddia eden son medya haberlerini kesin bir dille yalanladığı" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail basınında yer alan iddiaların "temelsiz olduğu ve Güney Sudan hükümetinin resmi pozisyonunu veya politikasını yansıtmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, medya kuruluşları, "gereken özeni göstermeye ve paylaşmadan önce haberleri resmi kaynaklarla teyit etmeye" çağrıldı.

