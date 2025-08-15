Silahlarımızı teslim etmeyeceğiz, gerektiğinde İmam Hüseyin gibi savaşırız

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün Erbain merasimi münasebetiyle konuşma yaptı.

Naim Kasım, Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) İmam Mehdi'nin zuhuru için uygun bir zemin hazırladığını belirterek, ''Baalbek-Hermel bölgesinde İmam Hüseyin'e bağlılık bayrağını dalgalandırmak için toplanan Ehlibeyt dostlarının coşkulu katılımını takdir ediyorum.’’ dedi.

Direnişin, Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Naim Kasım, ''ABD ve İsrail de dahil olmak üzere dönemin Yezidlerine karşıyız ve hakikati destekliyoruz. Direniş, Kerbela Mektebi ve yaşayan İslam ümmetinin bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, İran’ın Lübnan direnişine sağladığı büyük desteği takdir ederek, "İran İslam Cumhuriyeti'ne bize maddi, askeri ve siyasi destek sağladığı ve bu yönde şehitler verdiği için minnettarız." açıklamasını yaptı.

Filistin meselesine değinen Naim Kasım, "Soykırım, Filistin halkının direnişini sürdürmesini engelleyemez. Filistin'i destekliyoruz çünkü Filistin toprakları onlara ait." dedi.

Beyrut hükümetinin Hizbullah kararına dair Naim Kasım şunları kaydetti:

"Direniş, hükümetin Lübnan'ın güneyindeki durumu kontrol altına almasına yardımcı oldu. Direniş 8 aydır hedef alınıyor, ancak biz yine de temkinli davrandık. Lübnanlıların çoğu direnişi ve direnişin devamını destekliyor. Beyrut hükümetinin 5 Ağustos'taki kararı, Lübnan'ı düşmana karşı savunma silahından mahrum bırakıyor ve direnişçilerin ve ailelerinin öldürülmesinin önünü açıyor. Bu hükümet, istese de istemese de İsrail projesinin hizmetinde hareket ediyor."

Hükümetin toprakları savunma görevinden feragat ettiğini söyleyen Kasım, "Topraklarımızı savunmak gibi asli görevinden feragat eden hükümet, herhangi bir fitne durumunun tüm sorumluluğunu üstlenmiştir" diye konuştu.

"Biz fitne istemiyoruz ama birileri bunun için uğraşıyor," diyen Kasım, Lübnan hükümetinin, direnişi ortadan kaldırmayı amaçlayan Amerikan-İsrail talimatlarını yerine getirdiğini kaydetti.

Naim Kasım, hükümete hitaben, "Bırakın düşmanla biz yüzleşelim, sizin müdahalenizi istemiyoruz. Direnişle bizim aramızda durmayın," ifadelerini kullandı.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, ''Direniş silahlarını teslim etmeyecek, gerektiğinde Kerbela'da şehit olanlar gibi savaşırız'' dedi.