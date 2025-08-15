  1. İran
15 Ağu 2025 16:37

Urmiye Cuma İmamı:

İran, Zengezur Koridoru anlaşmazlığının çözümünü memnuniyetle karşılıyor

İran, Zengezur Koridoru anlaşmazlığının çözümünü memnuniyetle karşılıyor

Urmiye Cuma İmamı Hüccetülislam Seyyid Mehdi Kureyşi, ''İran, Zengezur Koridoru anlaşmazlığının çözümünü memnuniyetle karşılıyor’’ dedi.

Urmiye Cuma İmamı Hüccetülislam Seyyid Mehdi Kureyşi,  bu haftaki cuma hutbesini gündemdeki Zengezur Koridoru konusuna ayırdı.

Hüccetülislam Kureyşi, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki Zengezur Koridoru anlaşmazlığının çözümünü memnuniyetle karşılıyor, ancak ülke sınırlarının güvenliğini tehdit eden her şeyle başa çıkacaktır." dedi.

Ülke sınırlarının güvenliğini sağlamanın İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Hüccetülislam Kureyşi, "İran, kendi güvenliğinin tehlikeye atılmasına asla izin vermeyecektir" ifadesini kullandı.

News ID 1929493

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler