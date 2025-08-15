İran, Zengezur Koridoru anlaşmazlığının çözümünü memnuniyetle karşılıyor

Urmiye Cuma İmamı Hüccetülislam Seyyid Mehdi Kureyşi, bu haftaki cuma hutbesini gündemdeki Zengezur Koridoru konusuna ayırdı.

Hüccetülislam Kureyşi, "İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasındaki Zengezur Koridoru anlaşmazlığının çözümünü memnuniyetle karşılıyor, ancak ülke sınırlarının güvenliğini tehdit eden her şeyle başa çıkacaktır." dedi.

Ülke sınırlarının güvenliğini sağlamanın İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Hüccetülislam Kureyşi, "İran, kendi güvenliğinin tehlikeye atılmasına asla izin vermeyecektir" ifadesini kullandı.