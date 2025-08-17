İran: Kafkasya'daki gelişmeleri dikkatle izliyoruz

Güney Kafkasya bölgesindeki son gelişmelere ilişkin İran’ın tutumunu açıklayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu bölgenin İran ve komşu ülkeler için önemine vurgu yaparak, “Güney Kafkasya bölgesi siyasi, ekonomik ve jeopolitik açılardan bizim ve bölge ülkeleri, özellikle de Rusya için önem arz etmektedir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran’ın kuzeybatısındaki gelişmelere olan hassasiyetine dikkat çekerek, “Biz gelişmeleri dikkatle izliyoruz; hiçbir konuyu ne basitleştiriyoruz ne de küçümsüyoruz” ifadesini kullandı.

Bekayi, ayrıca yanlış yorumlardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, “Bazı yorumlar yanlış bilgilere dayanmaktadır ve amacı İran’ın Güney Kafkasya ülkeleriyle ilişkilerini zedelemek olabilir” dedi.

Bekayi, Ermenistan sınır hattının kaldırılması konusuna da değinerek, “Bizim tartıştığımız komusu Ermenistan’ın sınır hattının kaldırılması meselesidir. Bu meselenin dikkat ve hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Sözcüsü, ayrıca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki son savaşa işaret ederek, “Bu iki ülke arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte, Ermenistan’ın güneyindeki demir yolu hattı kesildi” dedi.

Bekayi açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dördüncü mesele, bizim kırmızı çizgimiz olan dış müdahaleler konusudur. Biz hiçbir şekilde dış müdahaleyi ve bölge dışı güçlerin varlığını yararlı görmüyoruz. Bu durumun jeopolitik karmaşıklıklara yol açacağına inanıyoruz.”

İran’ın yabancı güçlerin Güney Kafkasya’da bulunmasının işleri daha karmaşık hale getirdiğine inandığını belirten Bekayi ayrıca, “Ermenistan yetkilileri bize açıkça bildirdi ki bu demir yolu hattının yeniden inşası, Ermenistan şirketleri ve Ermenistan yasalarına göre kayıtlı bir Amerikan şirketinin katılımıyla yapılacaktır. Sınır boyunca hiçbir yabancı güç konuşlandırılmayacaktır” diye ekledi.

Dışişleri Sözcüsü, Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan barış anlaşmasının 12. maddesine de değinerek, “Bu maddeye göre, Ermenistan ve Azerbaycan sınırları boyunca hiçbir yabancı askeri güç konuşlandırılmayacaktır” dedi.

Bekayi sözlerine şöyle devam etti: “Biz bu meseleye büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz ve Ermenistan da yabancı güçlerin varlığının doğuracağı sonuçların farkındadır” ifadesini kullandı.

İran için Güney Kafkasya bölgesinin önemini yineleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Bizim Güney Kafkasya ülkeleriyle iyi ilişkilerimiz var ve bu bölgenin istikrarı ve güvenliği bizim için önemlidir” açıklamasını yaptı.

Bekayi, “İran, bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesi yolunda adım atmaya hazırdır ve bölgedeki istikrar ve güvenliği pekiştirecek her türlü girişimi destekler” dedi.