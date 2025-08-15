Çin: İran nükleer sorunu barışçı yolla çözülmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran nükleer meselesinin barışçıl yollarla çözülmesinden yana olduklarını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarını yeniden devreye sokmayı öngören “tetik mekanizması”na karşı çıktıklarını açıkladı.

İran tarafı yaptığı açıklamada, üç Avrupa ülkesinin bu mekanizmayı işletmesini engellemek amacıyla Çin ve Rusya ile işbirliği yürüttüklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında konuyu değerlendirerek, Çin’in öteden beri İran nükleer sorununun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinde ısrarcı olduğunu hatırlattı. Lin, “tetik mekanizması”nın devreye alınmasının taraflar arasında güven tesisine, anlaşmazlıkların giderilmesine yardımcı olmayacağını; aksine, müzakereleri yeniden başlatabilecek diplomatik çabalara zarar vereceğini ifade etti.

Lin, BMGK’da alınacak her türlü kararın yeni bir anlaşmaya varılmasına katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Çin’in objektif ve adil bir tutumla arabuluculuk yapmaya, İran nükleer meselesinin diplomatik yollarla çözülme yoluna dönmek için yapıcı rol üstlenmeye devam edeceğini belirten Lin, ayrıca uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme mekanizmasının otoritesini koruyacaklarını ve Orta Doğu’da barış ile istikrarın sürdürülmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: Cgtnturk