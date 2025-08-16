Laricani, Ermeni mevkidaşı Grigoryan'ı İran'a davet etti

Armenpress’in haberine göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan telefonda görüştü.

Grigoryan, Laricani'yi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti ve Ermenistan ile İran arasında yapıcı ilişkiler kurulduğuna dikkat çekti.

Grigoryan, yakın gelecekte yeni işbirliği alanlarının belirleneceğine olan güvenini dile getirdi.

Laricani ise iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti ve Grigoryan'ı İran'a davet etti.