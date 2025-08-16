  1. Siyaset
16 Ağu 2025 15:07

Laricani, Ermeni mevkidaşı Grigoryan'ı İran'a davet etti

Laricani, Ermeni mevkidaşı Grigoryan'ı İran'a davet etti

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, telefonda görüştüğü Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ı Tahran'a davet etti.

Armenpress’in haberine göre, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan telefonda görüştü.

Grigoryan, Laricani'yi Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti ve Ermenistan ile İran arasında yapıcı ilişkiler kurulduğuna dikkat çekti.

Grigoryan, yakın gelecekte yeni işbirliği alanlarının belirleneceğine olan güvenini dile getirdi.

Laricani ise iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti ve Grigoryan'ı İran'a davet etti.

News ID 1929530

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler