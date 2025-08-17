Laricani: İran’ın füze yağmuru İsrail’i çaresiz bıraktı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Laricani, Siyonistlerin en yüksek savunma kapasitesine sahip olmalarına rağmen, savaşın ortasında İran’ın füze yağmurunun onları tamamen çaresiz bıraktığını söyledi.

Ali Laricani, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri olarak Irak’a yaptığı ilk ziyareti ve bu ziyaretin amaçlarını anlatırken, bölgesel konuların İran’ın ulusal çıkar ve güvenliği açısından her zaman önemli bir gündem maddesi olduğunu vurguladı.

Laricani, ulusal güvenlik konularında iki temel yaklaşım olduğunu belirterek “Birinci yaklaşım, ABD ve İsrail’in açıkça barışı güç yoluyla istediklerini söylüyor. Bu, ya teslim olmamız ya da savaşmamız gerektiği anlamına gelir ve sonuç olarak bölgeyi karıştırır. Bunun en somut örneğini Suriye’de görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Laricani şöyle devam etti: “İkinci yaklaşım, ülkelerin katılımıyla kalıcı güvenliğe ulaşmayı hedeflemektir; bu yaklaşımda tüm ülkeler güçlü olmalıdır ve İran bu stratejiyi izlemektedir. Bu teori çerçevesinde İran’ın davranışı farklı bir anlam kazanır ve bölgeyi karıştırmak yerine istikrar arayışındayız. Bu yaklaşımın örneği, bu ziyarette Irak ile imzaladığımız güvenlik anlaşmasıdır. Bu anlaşmada amacımız, birlikte istikrarlı bir güvenlik ortamı oluşturmaktır.”

Üçüncü tarafların güvenliği bozmasına izin verilmeyecek

Laricani, İran-Irak güvenlik anlaşmasının temel noktasının iki ülkenin birbirine bağlı kalması ve üçüncü tarafların iki ülkenin güvenliği ve uyumunu bozmasına izin verilmemesi olduğunu vurguladı. Yetkili “Bir ülkenin toprakları diğerine karşı kullanılmamalı veya başka bir ülke güvenlik meselelerine müdahale etmemelidir” diye kaydetti.

“12 Günlük savaşta bazı ülkelerin gökyüzü üzerinden İran’a karşı kullanıldığı” yönündeki soru üzerine Laricani “Bu konu anlaşmanın temelinde yer alıyor, ancak bazı ülkeler zaman zaman müdahaleyi önleme imkanına sahip olamayabiliyor; tabii ki eksikliklerini gidermeleri gerekir.” şeklinde konuştu.

İran’ın füze stratejisi İsrail’i çaresiz bıraktı

Laricani, son olaylarda düşmanın, bazı İslami ülkelerin anlaşmazlık veya çekingenlikleri nedeniyle İran’ın yalnız kalacağını düşündüğünü, fakat İslami ülkelerin hem hükümetlerinin hem halklarının İran’ın yanında durduğunu belirtti.

Yetkili “Avrupalılar ise ABD ve İsrail’in yanında yer aldı. İran Silahlı Kuvvetleri’nin düşmanla mücadele biçimi beklenmedik bir şekilde etkili oldu; en yüksek savunma kapasitesine sahip olmalarına rağmen, İran’ın savaş ortasında başlattığı füze saldırıları onları tamamen çaresiz bıraktı. Bölge ülkelerinden bir yetkili, savaşın ilk gününde Netanyahu’nun kendisine ‘İran'ın işi bitti’ dediğini, savaşın dördüncü veya beşinci gününde kendisinin tekrar aradığında ‘çok zor durumdayız’ dediğini aktardı.”

Laricani, İran’ın İsrail’e karşı yürüttüğü stratejiyi bir başarı olarak nitelendirerek sözlerini tamamladı.