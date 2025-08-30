İran ve Ermenistan ulusal güvenlik sekreterleri bir araya geldi

İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, Tahran’ı ziyaret eden Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile görüştü.

Laricani bu görüşmede İran’ın Ermenistan ile ekonomik, siyasi, güvenlik ve savunma alanlarındaki ilişkilerin seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kuzey komşusu ile Kuzey-Güney Koridoru’nun tamamlanması ve Fars Körfezi’nin Karadeniz’e bağlanması konusunda işbirliğini vurguladı.

İran’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış söylemini desteklediğini belirten Ali Laricani, İran’ın bölgedeki barış ve istikrar teorisine değinerek, İran’ın, her zaman bölge ülkelerinin bağımsızlığını ve güçlü olmasını, bölgesel güvenliğin kalıcılığı için desteklediğini ifade etti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ise bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirerek, bu ziyaretin amacının iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda genişletmek olduğunu belirtti.

Grigoryan ayrıca, Ermenistan’ın yakın gelecekte İran ile Stratejik İlişkiler Çerçeve Belgesini imzalamak istediğini ifade etti.

Ermenistan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğüne saygı, ulusal yargı yetkisinin uygulanması, sınırların değişmezliği ve karşılıklılık ilkesini vurgulayarak, Erivan’ın İran ile ilişkilerin zarar görmemesi için gerekli garantileri vermeye hazır olduğunu ve ülkesinin bölgenin jeopolitik yapısının değiştirilmesine kesin olarak karşı olduğunu dile getirdi.

Grigoryan, bu görüşmede ayrıca, barış müzakerelerinde varılan anlaşmalarda açıkça gözetilen hususun, Ermenistan’ın güvenlik, askeri ve gümrük meselelerindeki tekelinin olduğunu belirtti.