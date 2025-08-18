İranlı komutan: Direnişi kimse yok edemez

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeeral Ebulfezl Şikarçi, yaptığı açıklamada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Tuğgeeral Şikarçi, direniş fikrinin hiçbir şekilde yok edilemeyeceğini vurgulayarak,"Direniş fikri ve düşüncesi ilahi vaatlerle uyumludur ve yenilmezdir. Hiçbir silah veya araç onu yok edemez." dedi.

Direnişçilerin nihai zafere ulaşana kadar yollarına devam edeceğini belirten Tuğgeeral Şikarçi, ABD ve sahte Siyonist rejimin, direnişi silahsızlandırma, ekonomik yaptırımlar uygulama, masum kadın ve çocukları öldürme gibi komplolarla asla başarıya ulaşmayacağını vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Trump'ın İran'ın Hamas'ın Siyonist rejimle müzakere etmesini engellediği iddiasına da şu yanıtı verdi: "Bağımsız bir direniş grubu olan Hamas’ın yanı sıra bölge genelindeki cesur direnişçiler, işgal altındaki toprakları Siyonistlerden kurtarmak için savaşıyor ve başkalarından emir almıyor."

Tuğgeneral Şikarşi, "Direniş inançları doğrultusunda hareket ediyor ve düşmana ağır darbeler indirdi; İran İslam Cumhuriyeti ve kahraman İran milleti ise direnişi tam olarak destekliyor" açıklamasını yaptı.

Siyonist savaş bakanının son tehditlerine tepki gösteren Tuğgeneral Şikarşi, "Daha önce de tehdit ettiler, ancak dayatılan 12 günlük savaşta bunun sonucu ne oldu? İşgal altındaki toprakların kuzeyinden güneyine kadar birçok hassas ve önemli askeri, güvenlik ve diğer noktalar yerle bir edildi ve Siyonistler yenilginin acı tadını kabullenmek zorunda kaldı’’ diye konuştu.

İranlı komutan, bu tür tehditlerin gerçekleşmesi halinde düşmana sert yanıt verileceğini belirtti.

Tuğgeeral Ebulfezl Şikarçi ayrıca, ''Amerika ve Siyonistler direniş karşısında hiçbir zaman zafer kazanamadılar ve kazanamayacaklar; Onlar zafer hayalini mezara götürecekler'' dedi.