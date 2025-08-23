  1. İran
23 Ağu 2025 16:02

İranlı komutan: Devrim Muhafızları tam hazırlık durumunda

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Pakpur, tam hazırlık içinde olduklarını belirterek, İsrail'in ülkeye yönelik saldırısını tekrarlaması halinde, daha pişman edici ve yıkıcı bir karşılık alacağını söyledi.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, tam hazırlık içinde olduklarını belirterek, siyonist rejimin ülkeye yönelik saldırısını tekrarlaması halinde, 12 günlük savaştan daha pişman edici ve yıkıcı bir karşılık alacağını söyledi.

Silahlı Kuvvetler Yargı Teşkilatı Başkanı Purhakan ile Tümgeneral Muhammed Pakpur arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Başkan şu ifadeleri kullandı:

“Devrim Muhafızları devrimden doğmuştur. 47 yıldır diğer silahlı kuvvetlerle birlikte bütün varlığıyla İslam Devrimi’ni, İran halkını ve bölgedeki mazlumları savunmuş, İslam düşmanlarının gözünde diken olmuştur.Vatan evlatlarının ürettiği füzelerin işgal altındaki topraklara isabet etmesi, 12 günlük savaşın tüm dengelerini bozdu” 


 

