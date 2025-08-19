İran ve Ermenistan arasında 9 mutabakat zaptı imzalanacak

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Muhsin Hacı Mirzai, İran ve Ermenistan’ın kültürel farklılıklara rağmen ortak bir medeniyetin parçası olduğunu vurguladı.

Hacı Mirzai dün gece yaptığı açıklamasında, “Ermenistan’da yaşayan İranlılarla bir toplantı yaptık ve onların sorunları ve meseleleri dile getirildi. İran heyeti, Erivan’daki Gök Cami’yi ziyaret etti ve yarın Ermenistan Başbakanı ile görüşmesi planlanıyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı ayrıca, Bu ziyarette 9 mutabakat zaptı imzalanacak ve bir grup İranlı iş adamı dün itibarıyla Ermenistan’a giderek bu ülkenin ticari kesimiyle görüşmeler yapmaktadır. Ticari işbirliğinin geliştirilmesi, bu ziyaretin temel hedeflerinden biri olacaktır” ifadelerinde bulundu.