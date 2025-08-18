  1. Siyaset
18 Ağu 2025 13:53

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Ermenistan'a doğru yola çıktı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın resmi daveti üzerine Erivan'a gitti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın davetlisi olarak bugün Erivan'a doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın en önemli programlarından biri, Erivan'da düzenlenecek Ermenistan-İran Ekonomik Konferansı'na katılmak olacak. Aynı zamanda, İran'ın Ermenistan'ın Syunik kentindeki Amerikan şirketlerinin varlığına ilişkin endişelerini görüşecekler. Ayrıca, taraflar arasında çeşitli mutabakat zaptı ve işbirliği belgeleri imzalanacak.

Pezeşkiyan Ermenistan temaslarının ardından Belarus'u ziyaret edecek.

