ABD savaş gemisi New Orleans’ta yangın çıktı

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve ABD’li mürettebatın tahliyesine ihtiyaç duyulmadığı bildirildi. Japonya’nın kamu yayıncısı NHK’in aktardığına göre; Japonya Sahil Güvenliği, yere saatle 17.00 sıralarında gelen acil çağrı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki amfibi çıkarma gemisinde çıkan yangına mürettebat müdahale ederken, Japon yetkililerden de destek talep edildi.

Yangına müdahale için Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri’ne bağlı gemiler bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik de olay yerine devriye gemileri gönderdi.

Okinawa açıklarında yangın çıkan USS New Orleans, ABD Donanması’nın San Antonio sınıfı amfibi çıkarma gemileri arasında yer alıyor.

208 metre uzunluğundaki gemi, 24 bin tondan fazla deplasmana sahip. Normal şartlarda 700 deniz piyadesi taşıyabilen gemi, olağanüstü durumlarda kapasiteyi 800’e kadar çıkarabiliyor. Mürettebat, çıkarma gemileri ya da helikopterlerle kıyıya sevk edilebiliyor.

USS New Orleans’ın savunma sistemleri arasında, suüstü tehditlerine karşı iki adet 30 mm Bushmaster II topu ile hava savunması için RIM-116 Rolling Airframe Missile — RAM fırlatıcıları bulunuyor.