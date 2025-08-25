Hizbullah güçlü bir kale gibi ayakta kalacak

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Seyyid Abbas Musavi'nin şehadet yıldönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Naim Kasım, ''Seyyid Abbas Musavi, Lübnan ve bölgede birlik ve beraberliğin savunucusu ve direnişin büyük destekçisiydi.'' dedi.

Siyonist İsrail'in Yemen'e yönelik saldırısına tepki gösteren Naim Kasım, ''İsrail Yemen'i bombaladı, ancak her zamanki gibi sivilleri hedef aldı. İsrail tüm suçların ön saflarında yer alıyor. Aziz Yemen'in Gazze halkına yardım konusunda gösterdiği onurlu rolünü takdir ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, Lübnan'ın durumuna değinerek şunları kaydetti:

''Beyrut, ülke toprakları üzerindeki egemenliğini yeniden kazanması gerekiyor; Tüm sorunların kaynağı düşman işgalci rejim ve destekçisi Amerika’dır.

Hükümet (Lübnan hükümeti), egemenliği yeniden tesis etmek için bir plan geliştirmekle yükümlüdür; egemenlik olmadan istikrar sağlanamaz.

Hükümeti (Lübnan hükümeti) diplomasi, güçlü ordu ve savunma stratejisi yoluyla egemenliğin nasıl yeniden tesis edileceği konusunda kapsamlı toplantılar düzenlemeye çağırıyorum.

Partileri ve elitleri bu konuda Lübnan hükümetine yardımcı olmaya ve önerilerini sunmaya çağırıyorum.''

Hizbullah'ın Lübnan'ı savunmak ve işgalden kurturlmak için kurulduğunu belirten Naim Kasım, ''Direniş bir millet ve bir ailedir. Direniş inançtır, iradedir, vatanseverlik ve onurdur.'' açıklamasını yaptı.

''Hizbullah direnişi 17 yıl İsrail'e karşı caydırıcılık yarattı'' diyen Şeyh Naim Kasım bunun ''olağanüstü bir başarı'' olduğunu vurguladı.

Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı silahsızlandırma kararını değerlendiren Naim Kasım, ''Bu karar İsrail ve Amerikan dayatmaları altında alındı. İsrail'e karşı koyma gücümüz var ve bu böyle devam edecektir.'' dedi.

Hizbullah lideri Lübnan’ın iç işlerine karışan Amerika’ya tepki göstererek, ‘’ABD, Lübnan'a yaptırım uygulamaya ve ülkenin yeniden inşa sürecini engellemeye devam ediyor. Bu ülke, Lübnan'da fitne tohumları ekiyor ve güvenilir değil. Lübnan için büyük tehdit olan Amerika, ülkemize silah desteği sağlanmasını da engelliyor’’ diye konuştu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, direnişin İsrail rejiminin emellerine ulaşmasını engellemek için güçlü bir kale olarak kalacağını söyledi.