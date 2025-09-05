Lübnanlı Bakan: Silahsızlandırılma, Amerikan planıdır

Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar, El-Manar televizyonuna yaptığı açıklamada, Şii bakanların kabine toplantısını terketmesini, Amerikan belgesinin tartışılmasına karşı bir tavır olduğunu ifade etti.

Haydar, “Ordu komutanı kendi planını hükümet toplantısında sunacak. Biz de sonuçları bekliyoruz ve buna göre karar vereceğiz. Temaslar hâlâ devam ediyor” dedi.

Lübnanlı bakan, “Toplantıda neler olacağını göreceğiz, ardından kararımızı alacağız. Şii toplumunun temsilcileri olmadan alınacak her karar gayrimeşrudur” diye kaydetti.

Haydar ayrıca, “Ordunun planıyla ilgili hiçbir şey görüşmedik. Biz B’abda Sarayı’ndan ayrıldık ve toplantıya geri dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haydar, gündemdeki diğer dört madde görüşüldükten sonra ordunun planı maddesine geçildiğini, bunun ardından Şii bakanların oturumu terk ettiğini belirtti.

Lübnan Bakanlar Kurulu toplantısı, silahların yalnızca devletin tekelinde olması yönündeki ordu planını değerlendirmek üzere kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Başbakan Nevaf Selam’ın katılımıyla başladı.

El-Mayadin’in aktardığına göre, bu toplantı öncesinde Nevaf Selam ile Joseph Avn arasında ikili bir görüşme gerçekleşti.