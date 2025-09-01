Yemen, İsrail'i füzelerle vurdu

El Cezire'ye göre, Siyonist haber ajansı "Walla", bir Siyonist yetkiliye dayanarak, Yemen'den işgal altındaki topraklara bir İHA fırlatıldığını ve savunma sistemlerinin bunu engellediğini bildirdi.

Benzer bir haberde, İsrail'in 12. Kanalı, güvenlik kaynaklarına dayanarak, "Yemen'den işgal altındaki topraklara doğru bir İHA fırlatıldığını gözlemledik ve yaklaştığında onu etkisiz hale getirmeye çalışacağız" dedi.

Bazı İbranice haber kaynakları da, Yemen'den işgal altındaki topraklara doğru çok sayıda İHA uçtuğunu ve önümüzdeki saatlerde (6 ila 8 saat) hedeflerine ulaşacaklarını ve ardından bir füze saldırısı olasılığının bulunduğunu duyurdu.