Siyonist rejim Batı'nın belirlediği kırmızı çizgilerini bile aşmıştır

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Yemen’in Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, İran halkı ve hükümetinin, Siyonist işgalci rejimin saldırısı sonucu Yemen Başbakanı ve kabinesinin şehit olmasına yol açan trajik olay karşısında Yemen halkına taziyelerini ve dayanışmasını sunduğunu belirtti.

Arif, Siyonist rejimin, Batılıların bile belirlediği tüm kırmızı çizgileri aştığını ve savaşçı, çocuk, devlet görevlisi veya gazeteci ayrımı yapmadığını vurguladı.

Tahran’daki Yemen Büyükelçisi de, İran’a, zorlu şartlarda Yemen halkına verdiği sürekli desteklerden dolayı teşekkür ederek, korkak Siyonist düşmanın, Yemen hükümet yetkililerinin normal görevlerini yerine getirmeleriyle meşgulken siyasi yetkililere ve halka saldırdığını belirtti.

Büyükelçi, bu alçakça eylemin Yemenli siyasi yetkilileri, Gazze’deki mazlum halkı destekleme yolundan alıkoyamayacağını ve kabinenin yeniden seçilmesinin ardından Yemen hükümetinin sürekli olarak halka hizmet sunmaya devam ettiğini ve bu konuda hiçbir aksama yaşanmadığını vurguladı.