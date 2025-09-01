Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmesinde, iki ülke liderleri arasındaki tekrar eden görüşmeler ve temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, köken ve medeniyet açısından ortak olan iki halkın dostluğunu ve kardeşliğini güçlendirme çerçevesinde işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda her zaman olumlu ve gelişmekte olduğunu ifade ederek, Tahran ve Duşanbe arasındaki işbirliğinin son yıllarda tüm ulaşım, ticaret, turizm, bilim ve halklar arası iletişim alanlarında yükseldiğini ve genişlediğini kaydetti.

Pezşkiyan, Siyonist rejimin ABD’nin yeşil ışığı ve desteği ile Gazze, Filistin ve bölgedeki diğer yerlerde maksimum düzeyde suç işlediğine dikkat çekerek, Siyonist rejimin Gazze’de vahşice en kötü suçları işlediğini ve İslam ülkeleri ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların her yöntemle bu suçların devamını engellemesi gerektiğini vurguladı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı da görüşmede, ikili ilişkileri özellikle ekonomik alanlarda, yatırımlarda ve halklar arası iletişimde geliştirme ve derinleştirme isteğini ifade ederek, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırısını bir kez daha şiddetle kınadı.

İmamali Rahman, iki ülkenin ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde, özellikle uluslararası forumlarda ve çerçevelerde yürüttüğü yapıcı işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İran’ın tarihi, kültürel, bilimsel ve medenî açıdan çok büyük bir konuma sahip olduğunu vurguladı.