Arif: Savaşta hasar gören binaların yeniden inşa süreci güçlü bir şekilde ilerliyor

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, 12 günlük savaşta hasar gören binaların yeniden inşası ve yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, gerekli bütçenin sağlanması, kredilerin verilmesi ve ilgili tüm kurumların kapasite ve imkânlarından azami şekilde faydalanılması talimatını verdi.

Muhammed Rıza Arif Siyonist rejimin vahşi saldırılarından zarar gören halka ve yeniden inşa çalışmalarında görev alan yetkililere teşekkür ederek şunları söyledi: “Yeniden inşa komitesinin son raporlarına göre süreç gayet iyi, mantıklı, ilkeli ve güçlü bir şekilde ilerliyor. Ancak bu sürecin hızlandırılması gerekiyor. Tahran’da ise belediye yeniden inşa görevini üstlenmiştir ve bu kapasiteden en iyi şekilde yararlanılmalıdır.”