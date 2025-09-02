  1. Dünya
2 Eyl 2025 13:28

Sudan'da heyelan faciası: En az 1000 ölü

Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde, Jebel Marra’nın ortasında yer alan Tarsin köyünde meydana gelen heyelan sonucu yaklaşık 1000 kişi öldü.

Sudan'ın batısında büyük bir toprak kayması meydana geldi. Heyelan bir köyü tamamen yok etti. Olayda en az 1000 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Kurtuluş Ordusu tarafından yapılan açıklamada, dağlık bir bölgeye yakın konumda bulunan köyde şiddetli yağışlar sonrası büyük bir toprak kaymasının meydana geldiği ve köyde yaşayanların tamamının hayatını kaybettiği, yalnızca bir kişinin mucizevi şekilde kurtulduğu belirtildi.

Sudan Kurtuluş Hareketi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kurbanların cenazelerinin çıkarılması için Birleşmiş Milletler ile uluslararası yardım kuruluşlarına çağrıda bulundu.

