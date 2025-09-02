  1. Toplum
Rus Atom: Buşehr Nükleer Santrali aktif olarak çalışıyor

Rus Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Başkanı Alexei Likhachev, İran’daki Buşehr nükleer elektrik santraline dair açıklamada bulundu.

Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumun normal olduğunu belirterek, santraldeki faaliyetlerin devam ettiğini duyurdu.

Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durumun normal olduğunu belirterek, santraldeki faaliyetlerin devam ettiğini duyurdu.

Santraldeki yakıt yenileme sürecinin ardından konuşan Likhachev, ''Buşehr Nükleer Santrali aktif olarak çalışıyor'' dedi.

Siyonist rejimin dayattığı 12 Günlük Savaş'a da değinen Rus yetkili, ''Bu savaş Buşehr Nükleer Santrali'nin inşa ve çalışma sürecini etkilemedi.'' diye konuştu.

