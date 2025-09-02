  1. Kültür
2 Eyl 2025 21:42

Doğu Azerbaycan'da 8. Keleyber Kızılcık Festivali düzenleniyor

Doğu Azerbaycan'da 8. Keleyber Kızılcık Festivali düzenleniyor

Doğu Azerbaycan eyaletindeki Keleyber ilçesi 8. Kızılcık Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Doğu Azerbaycan eyaletinin Keleyber ilçesine bağlı Divri kamp alanında bu yıl 8'incisi düzenlenecek Kızılcık Festivali 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Şenlikte çeşitli kültürel etkinliğin yanı sıra kızılcık meyvesinden üretilen mamullerin tanıtımı da yapılacak.

İran'ın doğal güzelliklerinden biri olan Keleyber'de yer alan Arasbaran Ormanları, her sene ülkenin dört bir yanından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır. 

Kızılcık yetiştiriciliği, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli bir katkı sağlar.

Doğu Azerbaycan eyaleti, Kazvin'den sonra ülkede kızılcık üretiminde ikinci sırada yer almaktadır.

News ID 1929980

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler