Doğu Azerbaycan'da 8. Keleyber Kızılcık Festivali düzenleniyor

Doğu Azerbaycan eyaletinin Keleyber ilçesine bağlı Divri kamp alanında bu yıl 8'incisi düzenlenecek Kızılcık Festivali 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Şenlikte çeşitli kültürel etkinliğin yanı sıra kızılcık meyvesinden üretilen mamullerin tanıtımı da yapılacak.

İran'ın doğal güzelliklerinden biri olan Keleyber'de yer alan Arasbaran Ormanları, her sene ülkenin dört bir yanından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Kızılcık yetiştiriciliği, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli bir katkı sağlar.

Doğu Azerbaycan eyaleti, Kazvin'den sonra ülkede kızılcık üretiminde ikinci sırada yer almaktadır.