  1. İran
3 Eyl 2025 09:10

İran: Avrupa, Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarını dikkate almalı

İran: Avrupa, Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarını dikkate almalı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, “Avrupa, uluslararası müzakerelerde güvenilir, sorumluluk sahibi, hukuka bağlı ve küresel barışta rol oynama kapasitesine sahip taraflar olarak tanınmak istiyorsa, Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria’daki suçlarını dikkate almalı” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, Avrupa Parlamentosu üyesinin Siyonistlerin işlediği suçları dile getirmesinin aradından sosyal medya platformu X hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu:

 “Avrupa Parlamentosu üyesi Michael McNamara, Siyonist rejimin Gazze’de işlediği savaş suçlarını ve soykırımı, Batı Şeria’da Filistin halkına yönelik baskıları ve bu rejimin İran’a karşı işlediği suç teşkil eden saldırılarını dile getirdi.

Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinin dikkate alması gereken şey budur; eğer gerçekten uluslararası müzakerelerde güvenilir, sorumluluk sahibi, hukuka bağlı ve küresel barışta rol oynama kapasitesine sahip taraflar olarak tanınmak istiyorlarsa.”

News ID 1929989

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler