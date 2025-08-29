Erakci'den Üç Avrupa Ülkesi'nin İran karşıtı girişimine tepki

İran Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından şünları yazdı:

İsrail ve ABD'yi temsil eden üç Avrupa ülkesi, İran halkına baskı yapmak için taraflı bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. İran'ın şiddetle uyardığı bu düşüncesiz hamle, ahlaksız, haksız ve yasadışıdır.

İran, ABD tarafından tüm küresel meselelerde (sınırlarına yakın olan Ukrayna da dahil) dışlanan Avrupa'yı, en azından bir alanda (İran'ın nükleer programı) rol oynamak için Snapback mekanizmasını kaldıraç olarak kullanma yanılsamasına kapılmaması konusunda uyarıyor. İran, bu yolu izlemenin üç Avrupa ülkesini (İran'a kıyasla) tamamen etkisiz ve çağdışı bir güç haline getireceğini açıkça belirtti.

Endişe verici bir şekilde, üç Avrupa ülkesi şimdi bu pervasız hamleyi "diplomasiyi ilerletme" girişimi olarak meşrulaştırıyor.

Son 20 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerde bizzat yer aldım. Ülkem bu yıl Trump yönetimiyle beş tur nükleer görüşmeye katıldı. Altıncı tur görüşmelerin arifesinde İran, önce İsrail, ardından da Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğradı. Avrupa'nın şimdi İran'ı müzakere masasından çekilip diyaloğu reddetmekle suçlaması nefret edici bir davranıştir.

Üç Avrupa ülkesinin eylemleri aslında saldırganın lehine, mağdurun aleyhinedir. 2018 yılında nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilen ve yaptırımları yeniden uygulayan İran değil, ABD'ydi.

ABD'nin çekilmesinin ekonomik etkisini hafifletme taahhütlerini yerine getirmeyen İran değil, Avrupa'ydı.

Açıkça belirttiğim gibi, üç Avrupa ülkesinin kararı diplomasiye önemli olumsuz etkilerde bulunacaktır.

Avrupa'nın seçtiği yol, eğer engellenmezse, BM Güvenlik Konseyi'nin güvenilirliği açısından ciddi sonuçlar doğuracaktır.

E3 ülkeleri İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmanın işletilmesi için BMGK'ye başvurdu

İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirebilme imkanına sahip "snapback" mekanizmasının işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurdu.