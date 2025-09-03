Galibaf’tan Müslümanlara “Gazze için somut adımlar atın” çağrısı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakıri Galibaf, bugün meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, yaklaşan Birlik Haftasını tebrik etti.

Galibaf, Birlik Haftası ve Peygamberimizin doğum gününün, İslam’ın asıl mesajını yeniden gözden geçirmek için bir fırsat olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı, bu birliğin siyasi bir taktik değil, İslam ümmetinin onuru ve düşmanlarına karşı zafer için dini ve stratejik bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Galibaf, bugün birliğin en somut örneğinin, Siyonist rejime karşı mücadelede ortaya çıkması gerektiğini ifade etti.

Galibaf, “Müslümanlar, Gazze’deki cinayet ve soykırımı tek ses ve kararlı şekilde kınamalıdır. Müslüman devletler, halkın izinden giderek, Siyonist rejimin katliam makinesini durdurmak için somut adımlar atmalıdır” dedi.