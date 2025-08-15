İran'dan Siyonist rejimin işgal planına tepki

Siyonist Başbakan Netanyahu'nun "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu açıklaması, Ortadoğu'da tansiyonu daha da tırmandırdı. Arap ve İslam ülkeleri art arda açıklamalarla Netanyahu'ya tepki gösterdi.

Galibaf, X platformunda yaptığı bir paylaşımda, ''Siyonist rejimin suçlu başbakanı Netanyahu(21. yüzyılın yeni Hitler'i) bölgenin geleceğine dair planını her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya koydu. Kuduz köpek İsrail rejimini dizginlemek için zaman daralıyor.’’ dedi.

Müslümanlara seslenen Galibaf, ''Ey Müslüman kardeşlerim, İslam ülkelerinin liderleri! Gazze son kaledir. Birleşin ve bir sonraki topraklara sıra gelmeden Filistin'in yardımına koşun’’ diye konuştu.