İran parlamento heyeti Lübnan'a gidecek

İran İslami Şura Meclisi Başkanvekili Hemid Rıza Hacı Babayi, İran parlamento heyetinin Asya ve Afrika Parlamentolar Arası Birliği toplantısına katılmak için Lübnan’a yapacağı ziyaretle ilgili olarak, “Irak ve Lübnan’ın girişimiyle, Asya ve Afrika Parlamentolar Arası Birliği 17 ve 18 Eylül günlerinde Beyrut’ta düzenlenecek. Programın ana ekseni işçi sendikaları, öğretmenler, çiftçiler ve diğer meslek gruplarıdır. Toplantıda çalışma adaleti, ödemeler, meslek örgütleri ve işçilere, öğretmenlere ve çiftçilere yönelik yaklaşımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak” dedi.

Hacı Babayi, “Bu toplantıda ayrıca Filistin ve Gazze meselesi gibi önemli konular da takip edilecektir. Siyonist rejim son bir buçuk yılı aşkın süredir Gazze halkına karşı kin dolu uygulamalarda bulunmuş, kadın ve çocukların toplu katliamı dünya kamuoyunun gözlerini kamaştırmıştır. Asya ve Afrika Parlamentolar Arası Birliği, el ele vererek siyonist rejimin ve destekçilerinin zulmüne karşı yekvücut durmalıdır” ifadesini kullandı.

Hacı Babayi, “Asya ve Afrika Parlamentolar Arası Birliği’nin, sosyal adalet için tek ses, istikbarla mücadelede kararlı bir güç, siyonist rejimin zorbalıklarına karşı direniş sembolü olmasını ve çıktısı mazlum Filistin halkının ve Gazze halkının desteklenmesi, adalet talebinin, zulümle mücadelenin ve halklar arasındaki birliğin sembolü haline gelmesini temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Şu ana kadar 36 ülkenin Asya ve Afrika Parlamentolar Arası Birliği toplantısına katılması öngörüldüğünü belirten Hacı Babayi, “İran heyetinden ise ben, İran-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Abbas Gülru ve Meclis Sosyal Komisyonu üyesi Laceverdi katılacağız” diye ekledi.