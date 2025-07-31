Galibaf: Siyonistler, İslam ülkelerini parçalamak istiyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 6. Dünya Parlamento Başkanları Zirvesi’nin oturum aralarında Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Galibaf, bu görüşmede dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Siyonist rejim ve ABD’nin son saldırılarına karşı tutumundan ve ayrıca İran ile her alandaki işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, “Gerçekleşen saldırıda, ülkemizin bazı komutanları suikasta uğradı. Siyonistlerin askeri eylemleri doğrudan ABD’nin desteğiyle gerçekleştiriliyor ancak İran onlara kararlı ve sert bir cevap verdi” dedi.

Galibaf, Siyonist rejimin İslam ülkelerine yönelik saldırılarına devam edeceğini vurgulayarak şunları ekledi: “Onlar, İslam ülkelerini parçalamak peşindeler; bu yüzden onlara karşı ciddi bir şekilde durmak gerekiyor.”

Galibaf, İslam ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliği oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekerek, “Bu ülkeler, Gazze ve Filistin’deki durumun daha da kötüleşmesini engellemelidir; aksi takdirde Suriye’de yaşananlar sırayla diğer ülkelerde de uygulanacaktır” ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı, İran’ın verdiği sert cevabın Siyonistlerin aslında savunmasız ve yenilgiye açık olduğunu gösterdiğini belirterek, “Bu hareket İslam ümmetine yeni bir ruh verdi ve onları geleceğe dair umutlandırdı” dedi.

Pakistan Meclis Başkanı: Demir Kubbe efsanesi sona erdi

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Ayaz Sadık ise İran halkının Siyonist rejimin saldırgan eylemine karşı sabrını, direnişini ve birliğini kutlayarak, “İran’a yapılan askeri saldırı haberlerini aldıktan sonra Pakistan’ın ilk adımı, mecliste İsrail’e karşı bir karar tasarısı çıkarmak oldu; bu, aynı zamanda Pakistan hükümeti ve halkının da tutumudur” dedi.

Sadık, İran’ın Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimi sona erdirmek için yürüttüğü diplomatik çabaları takdir ederek, “Pakistan ve İran ile ilgili son iki savaş, birçok ülkenin tutumunu netleştirdi” diye ekledi.

Ayaz Sadık, İran ve Pakistan arasındaki parlamentolar ve hükümetler düzeyindeki ilişkileri iyi değerlendirerek, “İran’ın Siyonist rejimin saldırısına verdiği cevap, Demir Kubbe efsanesini yok etti” ifadesini kullandı.