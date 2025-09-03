İran Meclisi'nden milli savunma sanayiinin gelişimine destek

İran İslami Şura Meclisi, bugün ülkenin füze ve savunma sektörlerinin gelişimini destekleyen bir bildiri yayınladı.

Bildiride, ''Vatan evlatlarının savunma sanayiindeki etkili başarıları, büyük İran milletinin bilimsel ve endüstriyel ilerleme ve milli güç yolundaki kararlılığının ve içsel yeteneklerinin bir sembolüdür.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve diğer Batı ülkelerinin deseteklediği Siyonist rejimin son aylarda dayattığı savaşta düşmanın çok katmanlı ve gelişmiş hava savunma sistemlerini delerek bu uğursuz ve cani rejimin yenilmezliğini kanıtlamıştır. Savunma sanayinin ürettiği yıkıcı füzeler birçok Siyonist askeri hedefi yok etti.

Füze, insansız hava araçları (İHA) ve diğer savunma sanayiindeki ilerleme sürecini her zamankinden daha fazla destekliyoruz.’’ ifadelere yer verildi.

İslam Devrimi Lideri’nn talimatları doğrultusunda savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesinde teknolojik yeniliğin ve genç, yetenekli bilim insanlarının rolüne vurgu yapıldığı bildiride, ''İlgili kuruluşlar Yedinci Kalkınma Planı uyarınca füze gücü, hava savunma sistemleri, siber yetenekler ve diğer savunma sektörlerini güçlendirmek için elinden geleni yapmalıdır. Ülkenin savunma altyapısını güçlendirmek için kaynakların ve bütçe tahsislerinin zamanında ve eksiksiz bir şekilde sağlanmalıdır.’’ denildi.

