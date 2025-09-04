İsrail, ABD'nin desteğiyle içinde bulunduğumuz yüzyılın suçunu sürdürüyor

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, bugün Hz. Peygamber'in (s.a.v.) doğum günü yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi suçlarının ABD'nin katılımıyla üst üste iki yıldır devam ettiğini vurguladı.

Abdulmelik el-Husi, "Siyonist düşman, ABD ile işbirliği yaparak, içinde bulunduğumuz yüzyılın suçunu sürdürüyor" dedi.

Ensarullah Lideri, “Filistin halkının yaşadığı sıkıntılar öyle bir noktaya gelmiştir ki, açlıkla birlikte artık bebeklerden mama dahi esirgenmektedir. Bununla beraber Siyonistlerin Mescid-i Aksa’ya ve Batı Şeria’ya yönelik günlük saldırıları da devam etmektedir. Ne yazık ki Filistin halkının başına gelen bu felaketler, Müslümanların arasında yaşanmakta; bazıları ise bu trajedilere hiçbir önem vermemekte ve hatta Siyonist düşmanla işbirliği yapmaktadır” ifadesini kullandı.

El- Husi konuşmasının devamında, “Filistin meselesi ve bu halkın mazlumiyeti, İslam ümmetinin ne derece ahlaki ve insani çöküşe sürüklendiğini ortaya koymuştur; şeytani bir yumuşak savaş bu ümmet üzerinde etkisini göstermiştir. Siyonist düşmanın planı yalnızca Filistin’in sınırlarıyla sınırlı değildir; Siyonist yetkililer, “Ortadoğu’nun değiştirilmesi” veya “Büyük İsrail” gibi başlıklar altında bölgeye yönelik planlarını açıkça dile getirmektedir. Bizim ümmetimiz için daha büyük tehlike ise, bu durumun tamamen yok oluşa kadar devam etmesidir” ifadelerinde bulundu.

Ensarullah Hareketi Lideri, "Filistin halkını destekleme konusundaki sabit tutumumuzu vurguluyor ve dünyanın tüm özgür insanlarından Siyonist rejimin suçlarının devam etmesini engellemelerini istiyoruz" diye konuştu.