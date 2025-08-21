Ensarullah liderinden Siyonist İsrail'in işgal planına tepki

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik el-Husi, bugün yaptığı konuşmada Siyonist rejimin Gazze’de bu hafta işlediği vahşeti “çağın en büyük suçu” olarak nitelendirdi. El-Husi, “İşgalci rejim yüzlerce sivili bombalarla ve açlığa mahkûm ederek şehit etti, binlercesini yaraladı. Çadır kamplarına ve hastanelerin yakınına saldırarak masumları hedef aldı” dedi.

El-Husi, özellikle 250 bin Filistinli çocuğun ağır yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti ve bunun insanlık için utanç verici bir tablo olduğunu söyledi.

Ensarullah lideri, geçtiğimiz günlerde su bidonunu taşırken İsrail’in füze saldırısında şehit edilen Filistinli kız çocuğu Amine el-Mufti’nin dramını, rejimin vahşetini gözler önüne seren bir örnek olarak aktardı.

Yemenli lider, işgalci rejimin Batı Şeria’da yeni bir yerleşim merkezi kurarak bölgeyi parçalama planlarını sürdürdüğünü, Kudüs’ü Batı Şeria’dan tamamen koparmaya çalıştığını belirtti. “Siyonist düşman, hayali bir Filistin devletini dahi kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca siyonistlerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerine dikkat çeken El-Husi, bu kutsal mekânın defalarca hedef alındığını, işgal planlarının nihai hedefinin Mescid-i Aksa’yı yıkmak ve yerine sözde “Süleyman Mabedi” inşa etmek olduğunu vurguladı.

El-Husi, Batı’nın desteğiyle büyüyen Siyonist planların yalnızca Filistin’e değil, tüm insanlığa karşı zulüm anlamına geldiğini söyledi