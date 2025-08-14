Siyonist rejim yardımları silaha çeviriyor

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, yaptığı son açıklamada, ABD-İsrail ortaklığındaki Gazze soykırımının boyutlarını gözler önüne serdi. El-Husi, sadece son bir haftada çocuklar, kadınlar ve yerinden edilmiş sivillerden oluşan 3 bin 500’ü aşkın şehit ve yaralının olduğunu vurguladı.

El-Husi, Siyonist rejimin Gazze’de uyguladığı aç bırakma politikasını “en iğrenç ve en vahşi savaş suçu” olarak nitelendirdi. İsrail’in, uluslararası kamuoyunu aldatmak için yardım paketlerini havadan attığını, ancak bu paketlerin büyük bölümünün gıda ve ilaç olarak kullanılamaz durumda olduğunu belirtti. “Bu hızla devam edilirse, 8 ayda atılan yardımlar, kapalı sınır kapılarından bir günde giren yardıma bile eşit olmaz” dedi.

El-Husi, Siyonist rejimin yardım kamyonlarını sınır kapılarında günlerce bekleterek gıdaların son kullanma tarihini geçirdiğini, ardından bozulmuş gıdaların çok az bir kısmını içeri soktuğunu söyledi. Bu politikanın özellikle çocukları hedef aldığını, yetersiz beslenme ve açlık yüzünden her gün yeni şehitlerin verildiğini ifade etti.

Ensarullah lideri, “ABD-İsrail ittifakı ölüm tuzaklarını her gün yeniden kuruyor. İsrail askerleri, özellikle çocukları doğrudan hedef alıyor, yardım dağıtım noktalarında toplanan kalabalıklara kasıtlı ateş açıyor” dedi.

Ensarullah liderinden İsrail’in gazetecilere yönelik saldırısına tepki

Bedreddin el-Husi, Siyonist rejimin gazetecileri de hedef aldığını, 6 gazetecinin çadırlarında katledildiğini ve bunun kasıtlı bir medya katliamı olduğunu belirtti.

“Gazze’deki soykırım gerçeği artık Batı toplumlarının bile görmezden gelemeyeceği bir düzeye ulaştı” diyen El-Husi, İsrail’in tüm insanlık değerlerinden soyutlandığını, zulüm ve vahşette tarihte eşi görülmemiş bir noktaya geldiğini söyledi.